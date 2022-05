Dopo l'addio Chiellini, la Juventus è già a caccia di un nuovo difensore per la prossima stagione. Nella giornata di oggi l'uomo mercato bianconero Federico Cherubini è volato a Londra per esplorare il mercato inglese. Uno dei nomi nella lista della dirigenza è quello di Gabriel Magalhães, brasiliano classe '97 dell'Arsenal che dopo una stagione nella quale ha giocato solo 8 partite stagionali potrebbe lasciare i Gunners.



PISTE INCROCIATE - La Juventus conosce bene il profilo dell'ex Lille per il quale aveva fatto un sondaggio già a gennaio quando l'Arsenal aveva bussato alla porta per Arthur. Alla fine non se n'era fatto più nulla anche per una questione di tempistiche, ma i due club hanno continuato a seguire i rispettivi giocatori nel mirino e ora Cherubini potrebbe rifarsi sotto per il brasiliano. Valutazione? I Gunners sparano alto: più di 50 milioni di euro.



L'IDEA - Destini intrecciati e futuro in bilico per i due brasiliani, che potrebbero diventare i protagonisti di mercato sull'asse caldo Torino-Londra. Un possibile affare legato a doppio filo, due eventuali trattative che sarebbero separate sulla carta, ma che finirebbero inevitabilmente per incrociarsi una con l'altra. Cherubini vola a Londra, la Juve accende i riflettori su Gabriel.