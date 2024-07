Chi arbitrerà la finale di Euro 2024? E' corsa a tre, Orsato per chiudere in bellezza. E il fattore Inghilterra...

AFP via Getty Images

Conclusi definitivamente i quarti di finale di Euro 2024,che nei prossimi giorni partoriranno i nomi delle due finaliste. Se nell'avvicinamento alle tre sfide cresce l'attesa per capire quali nazionali riusciranno ad imporsi tra Francia, Spagna, Olanda e Inghilterra, si discute anche sulleA breve il designatore arbitrale Uefa Robertosarà chiamato a compiere le scelte per Spagna-Francia, Olanda-Inghilterra, che saranno un'indicazione importante in vista anche della finalissima del 14 luglio. Dopoa seguito della direzione disastrosa in Spagna-Germania, per accaparrarsi la direzione della finale rimane una corsa a tre. I nomi sono quelli di. Molto dipenderà da quali squadre accederanno alla finale, visto che in caso di presenza dell', Oliver non potrà essere scelto da Rosetti, in quanto inglese. Il polacco, invece, è l'arbitro che ha diretto latra Argentina e Francia.

E poi c'è, letteralmente l'ultimo italiano rimasto a Euro 2024 dopo l'eliminazione della squadra di Spalletti e di tutte le squadre allenate da tecnici italiani (ultima la Turchia di Montella). Orsato è il secondo arbitro di sempre per numero di direzioni in Serie A e ha alle spalle una: la finale di Champions 2020/21 tra PSG e Bayern, la semifinale degli ultimi Mondiali tra Argentina e Croazia e 55 direzioni totali in Champions League. Inoltre, Orsato ha, dopo aver già salutato definitivamente la Serie A.