Chi è Adam Wharton, il nuovo gioiello del Crystal Palace e del calcio inglese. E perché Southgate lo vuole agli Europei

Nel match trache ha chiuso il terzultimo turno di, in ballo non c'erano solo i tre punti che i londinesi hanno fatto propri, dominando la contesa e battendo la squadra diperC'era un'altra sfida che si consumava in mezzo al campo, come in una resa dei conti da film western, e sotto gli occhi di un osservatore molto interessato.alla ricerca degli ultimi uomini giusti per la spedizione dei Tre Leoni in Germania per il prossimo. C'è, tendenzialmente, un posto che ancora balla: quello del. Se al forte medianodovesse venire un raffreddore in terra teutonica, a chi toccherebbe? Ecco, i due contendenti sono giovani, forti e si sfidavano ieri. Sono Kobbiee Adame poco male se ne avete sentito poco parlare, fin ora. Sono i dueSe il primo ha già debuttato in nazionale e ben impressionato tra i derelitti Red Devils, il secondo sta bruciando le tappe e, complice l', ora avanza sempre più forte una candidatura che, a furor di popolo, conquista consensi.

Si sono inseguiti, hanno battagliato, si sono rincorsi ma non c'è stata gara. Come per il Palace che ha rifilato un sonoro poker agli avversari, ancheUn'ulteriore conferma che ci si trova davanti a un, nato pronto per la Premier League e, perché no, per una convocazione shock da parte di. Un po' come fece Fabiocon un giovanissimo Theoper un'edizione dei Mondiali che ormai inizia ad essere datata.E c'è chi gliel'ha chiesto ieri nelle interviste post match. 'Ovvio che mi piacerebbe,Ci sono ancora due partite prima degli Europei. Sono concentrato su quello e poi, se sarà, sarà fantastico. Se invece resterò a casa, recupererò la fatica e ci riproverò più avanti', ha detto il ventenne con fare da veterano.

È un giocatore versatile, più unche un box to box anche se, agli albori della sua carriera,Al Crystal Palace ci è arrivato da poco più di 3 mesi. Era l'ultimo giorno di mercato della sessione di gennaio quando il club londinese ha sborsatoSverniciata la concorrenza di, ha firmato un contratto fino al 2029. L'inizio coi rossoblù è stato così così. Si è fatto sfilare un pallone nella prima gara, persa col, che ha portato al gol del club di De Zerbi. Poi non ha sbagliato più e si è preso le chiavi della squadra che, con l'arrivo suo e di, ha cambiato marcia. Da lì. Quando l'ha comprato, il presidente del Palace, Steve, ha detto di lui: “Sono felice che Adam, un giocatore di cui abbiamo seguito da vicino il rapido sviluppo, abbia deciso di unirsi a noi al Crystal Palace. Le sue prestazioni impressionanti a una così giovane età hanno catturato l'attenzione di molti club, ma crediamo che il Palace sia - come spesso è successo negli ultimi anni - il posto perfetto per sfruttare il suo indubbio potenziale, e non vediamo l’ora di lavorare con lui negli anni a venire". Parole profetiche per uno dei giocatori che più sta elettrizzando il calcio inglese nelle ultime settimane.

La sua è una scalata rapida e senza ostacoli. Figlio di, è in quel settore giovanile che è cresciutoSpesso lo si vedeva tra i bambini che accompagnavano in campo gli eroi dell'epoca della prima squadra, da. Col Blackburn ha firmato il primo contratto professionistico nel 2022. Sempre lì, il 10 agosto, ha debuttato in prima squadra nell'incontro di Coppa di Lega vinto 4-0 contro. Il suo allenatore era John Dahl. In questo 2023/24 ha messo un'altra marcia. Nella prima parte della stagione aveva raccolto. È arrivata poi prima la chiamata dellapoi quella della, in attesa che - e non tarderà - arrivi quella di. Di lui, Glasner dice: “Crea tanto per noi, soprattutto con la sua abilità di passatore e quella di sapersi mettere bene col corpo prima che gli arrivi il pallone. Ci risolve tantissimi problemi e ci svolta quelle situazioni in cui siamo sotto pressione degli avversari. Si merita tutto quello che gli sta capitando ma può ancora migliorare fisicamente e nell'intensità". Gli piace farsi arrivare addosso il pressing degli avversari per poterne svicolare con tocchi e passaggi.Si ispira a Sergio, il giocatore che ha idolatrato mentre cresceva, più di Messi, a Frenkie. Gli ultimi due potrebbe ritrovarseli contro ai prossimi Europei. Niente male per un ragazzotto del 2004 di Blackburn.