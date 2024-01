Chi è Alessandro Lucci, l'agente di Kean e non solo

Per capire la capacità di Alessandro Lucci nel gestire i suoi giocatori basta analizzare gli ultimi trasferimenti di Bonucci: la Juve non puntava più su di lui e lui l'ha portato all'Union Berlino che faceva la Champions; nella prima parte di stagione in Germania non si è riuscito ad ambientare e così l'ha spostato al Fenerbahçe facendogli firmare un contratto da oltre 2 milioni con i bonus. E poi? Ha esaudito il sogno di Daniele De Rossi. Lui voleva allenare la Roma e appena c'è stata la possibilità il suo procuratore gli ha aperto la strada.



LA SVOLTA CON SERGINHO - E pensare che prima di lavorare nel calcio lavorava in una boutique di Versace a Roma. Il fiuto per gli affari però ce l'ha sempre avuto: quando faceva il militare si guadagnava permessi speciali imitando calciatori e presidenti. La svolta è arrivata durante l'incontro con Alen Boksic - allora attaccante della Lazio - che l'ha spinto definitivamente a entrare nel calcio: "Sai vendere e hai happeal, secondo me potresti diventare un grande agente". Il primo giocatore fu Serginho agganciato grazie all'amicizia con Cafu. Doveva portarlo dal Milan al Middlesbrough, non ci riuscì: "Ma lui puntò sull'uomo" dirà poi Lucci.



GLI AFFARI - Oggi è il socio fondatore della World Soccer Agency insieme all'amico di sempre Alessandro Lelli. Nella loro scuderia hanno Kulusevski e Kean, Musso e Dzeko. Ha riportato Calafiori in Italia e Correa in Francia, nel curriculum di Zappacosta gli ha fatto mettere l'esperienza al Chelsea. Nella WSA ci sono giovani i rampa di lancio e giocatori affermati, tra i fedelissimi Alessandro Florenzi al quale Lucci ha gestito il delicato addio alla Roma. Tra i giocatori gestiti c'è un giovane da cerchiare in rosso: Marco Palestra, terzino destro 2005 dell'Atalanta.



CHI SONO I GIOCATORI PIU' IMPORTANTI GESTITI DA ALESSANDRO LUCCI



Dejan Kulusevski

Moise Kean

Riccardo Calafiori

Filip Kostic

Jesper Karlsson

Joaquin Correa

Gaetano Castrovilli

Juan Musso

Gabriel Strefezza

Davide Zappacosta

Giulio Maggiore

Edin Dzeko

Luis Muriel

Mattia Perin

Matias Vecino

Alessandro Florenzi

Leonardo Bonucci