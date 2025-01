Chi è Altay Bayindir il portiere del Manchester United che ha parato due rigori all'Arsenal

IKIMAGES/AFP via Getty Images

"Una vittoria da ricordare" ha twittatodopo il successo del Manchester United nel terzo turno di FA Cup ai rigori contro l'Arsenal. Il portiere turco è il vice Onana nella rosa dei Red Devils, ma quando ci sono le coppe gioca lui.. Bayindir prima ha ipnotizzato Odegaard volando sulla sua sinistra e deviando il tiro a incrociare dell'avversario, a venti minuti dalla fine col risultato sull'1-1; poi si allunga sullo stesso angolo - nell'altra porta - toccando il rasoterra di Havertz, l'unico a sbagliare il penalty tra i giocaotri delle due squadre.

- Il Manchester United l'ha. Nella scorsa stagione aveva giocato una sola partita in FA Cup, in questa stagione ha totalizzato tre presenze in Coppa di Lega oltre alla partita con l'Arsenal: "A un calciatore può cambiare la vita in una settimana" ha detto l'allenatore dello United Amorim parlando della partita di Bayindir.- Il portiere turco ci ha messo poco di più, ma ora la musica è cambiata.. Tre settimane dopo si è preso la rivincita, con tanto di interessi. Due rigori parati e i titoli di giornale tutti per lui: "E' stato il nostro eroe" ha sentenziato il tecnico. Lui, Bayindir, ha reagito a quel gol guardando lo stemma sulla maglia: "Se sei un giocatore del Manchester United - ha detto il portiere nel post partita - devi essere pronto in ogni istante". E lui, lo è stato.