Chi è Damien Comolli, in orbita Milan: dai colpi Suarez e Modric fino al Tolosa del Moneyball

L'avvento di Zlatan Ibrahimovic ha tutte le carte in regola per segnare un prima e un dopo nella gestione: da quando, infatti, lo svedese è advisor di Gerry Cardinale,, pur senza per questo parlare di rivoluzione (per esempio la presenza di Giorgio Furlani, magari con un'altra carica, non è in discussione). In questo senso va letto il recente accostamento di Jovan Kirovski, ex Los Angeles FC e persona vicina proprio a Ibra.dato che se n'era parlato anche un anno fa, pochi mesi dopo il passaggio di proprietà da Elliott a RedBird, e anche un paio di settimane or sono, figura di esperienza trentennale nel mondo del calcio.

Classe 1971, francese, Comolli ha allenato le giovanili del Monaco per poi dedicarsi a compiti di stampo manageriale che hanno fatto le fortune sue e di molti dei suoi club: ha lavorato come, contribuendo a tre Premier League (tra cui quella dei famosi Invincibili, 03-04) e all'arrivo di giocatori come. Poi da direttore sportivo, due volte ale nel mezzo al, dove è lui a portare niente meno che Lukanel 2008. Passa poi aldove rimane fino al 2012 portando tra gli altri Jordane Luis. Quindi si ferma per sei anni, eccezion fatta per una breve parentesi in Turchia, al Galatasaray, e nel 2020 entra nella galassia RedBird come nuovo

Prendere ogni decisione in base ai dati e alle statistiche: questa la prerogativa chedall'ingresso di RedBird nell'azionariato del Tolosa e della nomina di Comolli quale presidente del club ha portato il clubche è valsa la qualificazione in, grazie ai gol die ai dribbling del marocchino. La sua esperienza e le sue conoscenze lo rendono un candidato ideale al ruolo di amministratore delegato di una società come il Milan, che fa parte della stessa galassia; possibilità che, come detto, viene accarezzata da tempo.

C'è da dire che, in così tanto tempo, non tutto quello su cui ha messo le mani Comolli è diventato oro. No, non parliamo di un novello Re Mida. Al Tottenham ha portato Modric, e con lui Bentley, Assou-Ekotto e Berbatov, ma ha avuto(Martin Jol, Juande Ramos e Gus Poyet). Di più: in merito alla sua seconda esperienza al: "Ha speso 22 milioni per sette giocatori, di cui uno solo gioca regolarmente in prima squadra. Gli abbiamo dato le chiavi del club ma adesso siamo in difficoltà. Preferisce giocatori grossi e forti, fa meglio se ha a disposizione più liquidità con cui operare, quindi il Liverpool è più adatto a lui". E infatti Suarez, Henderson, Carroll (all'epoca l'inglese più costoso di sempre, ndr), Downing, Josè Enrique. Ora la possibilità Milan, che rispetto al Tolosa è un po' lo stesso step che fu da Saint-Etienne a Liverpool: saprà, in caso, fare ancor meglio?