12 milioni di euro: mai un giocatore era arrivato in Olanda dall'estero per così tanti soldi. Il tempo di cinque presenze con l'Under 21, poi è già in prima squadra, e con l'arrivo di Ten Hag e la costruzione della squadra che sfiorerà la finale di Champions 2018/19 con i vari De Ligt, Van de Beek, Ziyech, De Jong, Mazraoui, Onana. 180 presenze in 5 anni, condite da 47 gol e 6 trofei (2 campionati, 2 coppe d'Olanda e 2 Supercoppe d'Olanda). Nel novembre 2019 si infortuna al ginocchio e sta fermo diversi mesi, per trovare al rientro una squadra ridimensionata: decide allora per l'approdo in Ucraina, allo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi che ne acquisisce il cartellino per una cifra, ancora una volta, di 12 milioni di euro.