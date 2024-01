Chi è Federico Redondo, il figlio d’arte che piace al Milan

gioca nello stesso ruolo del padre. Qualità, classe e quel cognome sulle spalle che ci fa tornare indietro di qualche anno. Fernando era diventato famoso per la giocata con la quale salta Berg del Manchester United nella gara di Champions League all'Old Trafford, palla a Raul e 3-0 dei Blancos. El Taconazo, l'hanno chiamato. Ha fatto la storia. Chissà quante volte Federico l'avrà provato fin da piccolo, lui che quel numero l'ha visto solo sui video perché è nato tre anni dopo.- Classe 2003 dell'Argentinos Juniors, è nato a Madrid mentre il padre giocava in Italia. In patria sta facendo molto bene e alcuni club hanno già mandato osservatori in Argentina per studiarlo da vicino. Il Milan, riporta Sky Sport. Un primo sondaggio, per capire se approfondire i discorsi più avanti. Dopo più di vent’anni un altro Redondo può tornare in rossonero. A differenza del padre, però, il suo piede preferito è il destro; con quello imposta e dà imbucate ai compagni, dribbla e sterza.- Redondo junior è cresciuto nell'Argentinos Juniors come il padre. Come Cambiasso e Riquelme, Biglia e Maradona., allenatore di Federico negli ultimi due anni e mezzo durante i quali ha piazzato Redondo in mezzo al campo dandogli le chiavi del gioco. In questa stagione ha fatto quasi 60 partite, con 2 gol e 2 assist.- Convocato da Mascherano per il preolimpico 2024, qualche mese prima. Redondo a parametro zero può essere un’occasione, contratto in scadenza fine anno, al momento non ci sono segnali per un rinnovo. E il Milan si informa sul possibile rinforzo low cost.