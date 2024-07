Chi è Francesco Di Fulvio, la superstar del Settebello

Getty Images

Un oro che manca dall’ormai lontanissimo 1992: questo Settebello vuole a tutti i costi emulare l’impresa di 32 anni fa a Barcellona e ha tutte le carte in regola per provarci. Tra i leader della squadra c’è sicuramente(suo padre Franco era un pallanuotista ed è allenatore) e punta di diamante della Nazionale italiana che a Doha 2024 si è presa la, battuta solamente dalla Croazia in finale.- Pescarese, classe 1993, fisico statuario e di ruolo attaccante. Segna e segna sempre gol pesanti. Decisivi. Le prestazioni da fuoriclasse e il talento precoce gli consentono subito di emergere. A 16 anni viene convocato dalla Nazionale juniores, con cui vince due Europei e un Mondiale. Successivamente entra, il club più titolato del mondo.

(che nelle ultime due stagioni ha vinto due campionati, una Coppa Italia soprattutto la Champions League 2023) compirà 31 anni il 15 agosto, quattro giorni dopo la finale olimpica parigina.. In Corea, non a caso, è stato premiato come miglior giocatore del mondiale. A Rio 2016 il Settebello ha conquistato il bronzo e lui è stato tra i protagonisti. E in bacheca vanta anche due bronzi europei e due argenti ai Mondiali, l’ultimo come detto nel 2024. Per coronare una carriera perfetta manca solamente una cosa:

– L’Italia della pallanuoto faràalle ore 15 controPoi nel girone A gli Azzurri affronteranno anche la Croazia il 30 luglio alle 12.05, il Montenegro l’1 agosto alle 16.35, la Romania il 3 agosto alle 21.05 e infine lunedì 5 agosto la Grecia alle ore 15.10. Passano le prime 4 di ognuno dei due gironi e poi ci saranno i quarti di finale (7 agosto), le semifinali (9 agosto) e