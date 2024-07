Chi è Franck Chamizo: la sua incredibile qualificazione olimpica

Getty Images

Un lottatore, un combattente, tenace e agguerrito. L’atleta italiano di origini cubane, due volte medaglia d’oro ai Mondiali di lotta libera e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016,, dopo che il Comitato olimpico internazionale ha escluso un lottatore russo e uno bielorusso. Una vicenda pazzesca e denunciata dallo stesso Chamizo.Chamizo aveva inizialmente mancato la qualificazione olimpica in un incontro decisamente discusso e combattuto a inizio aprile a Baku, in Azerbaijan, contro l’azero Turan Bayramov.(che poi erano stati sospesi). E proprio in quell’occasione aveva raccontato anche di aver subito un tentativo di corruzione per lasciar vincere l’atleta di casa. Chamizo poi il mese successivo aveva perso contro l’albanese Chermen Valiev ai quarti di finale dell’ultimo torneo preolimpico, a Istanbul, e non si era quindi qualificato per Parigi 2024.

- Chamizo è stato di fatto ripescato, dopo che il Comitato olimpico ha deciso di escludere, che in passato avevano avuto delle prese di posizione in favore del presidente russo Vladimir Putin.– Chamizo non parte sicuramente tra i favoriti nella lotta libera 74kg. L’oro mondiale del 2015 e ilsono ormai distanti e il lottatore italo cubano negli ultimi anni ha faticato ad imporsi a livello internazionale, includendo anche i Giochi di Tokyo, dove chiuse al 5° posto.

– Chamizo andrà in scenacon le qualificazioni della categoria 74kg, mentre la finale è in programma sabato 10 agosto, alla sera dalle 18.15 in poi.