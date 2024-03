Chi è Gaetano, il pizzaiolo mancato che segna col Cagliari

Francesco Guerrieri

Gianluca Gaetano è il bomber che non t'aspetti. Tre gol nelle ultime cinque partite con il Cagliari, si è calato perfettamente nel nuovo ruolo da trequartista: senso del gol, tecnica e tempi d'inserimento perfetti, un attaccante mancato al quale ormai Claudio Ranieri non rinuncia più. Da un mese sull'isola, l'ultimo squillo è arrivato nella vittoria contro la Salernitana: destro secco all'angolino dopo aver superato un avversario finalizzando un contropiede iniziato da Nandez.



GAETANO A CAGLIARI - Gaetano è arrivato a Cagliari in prestito secco dal Napoli per 200mila euro, inizialmente il presidente De Laurentiis non era convinto della cessione ma l'ultimo giorno di mercato si è convinto a dare l'ok definitivo. Il via libera è arrivato per accontentare la richiesta del giocatore che cercava più spazio e quella di Walter Mazzarri - all'epoca allenatore del Napoli - il quale aveva chiesto di sfoltire un po' il centrocampo. In rossoblù sta trovando continuità e quei gol che allontanano il Cagliari dalla zona retrocessione, l'obiettivo salvezza passa anche dai piedi del classe 2000 con il Napoli che lo studia da lontano.



PIZZAIOLO MANCATO - Probabilmente in un'altra vita Gianluca Gaetano avrebbe fatto il pizzaiolo. A Cimitile, un paesino di quasi settemila abitanti in provincia di Napoli dove i genitori hanno una pizzeria di famiglia; e ogni tanto prima di diventare calciatore li aiutava anche lui. Oggi è marito e papà di una bambina, ma quando gioca c'è ancora suo padre a seguirlo in tribuna, come quando era piccolo. La domenica il ristorante è in mano alla madre, almeno lo era quando Gianluca giocava ancora a Napoli: il padre non si è mai perso una sola partita del ragazzo, l'ha sempre seguito nella sua crescita e quando non poteva accompagnarlo agli allenamenti ci pensava il nonno.



GAETANO NEL NAPOLI - A 16 anni Gaetano diventa il più giovane nella storia del Napoli a firmare un contratto da professionista, sogna la 10 di Insigne e si prende la numero 70 con la quale si fa strada in prima squadra. Fino al debutto con Ancelotti in panchina: prima in Coppa Italia contro il Sassuolo, poi in campionato a Ferrara con la Spal. Una manciata di minuti per affacciarsi tra i grandi, due step necessari per arrivare in alto. Oggi Gaetano è un titolare del Cagliari, leader e bomber di una squadra che punta alla salvezza. Con l'esperienza di Ranieri, e il talento di Gianluca.