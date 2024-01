Chi è Gelson Dala, protagonista con l'Angola in Coppa d'Africa: ha rischiato di non far nascere il Milan di Pioli

ADG

Jacinto Muondo Dala, detto Gelson, attaccante classe 1996 che milita nei qatarioti dell'Al Wakrah, è protagonista con la nazionale angolana in Coppa d'Africa: le sue 4 marcature finora hanno infatti portato l'Angola fino ai quarti di finale della competizione, che si disputeranno contro la Nigeria di Osimhen. Traguardo storico per le Antilopi Nere, grazie al loro bomber, nato a Luanda ma cresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona, come il milanista Rafael Leao.



IL LEGAME COL MILAN DI PIOLI - Il club lusitano, colpito dalle sue prestazioni, gli assegna una clausola rescissoria di 60 milioni di euro, ma la perla di Luanda non conferma le prospettive iniziali, tanto che i biancoverdi lo mandano in prestito al Rio Ave: proprio in occasione del playoff di accesso all'Europa League contro il primo Milan di Stefano Pioli, Gelson Dala subentra dalla panchina e segna il gol del provvisorio 2-1, che quasi elimina i rossoneri, prima del pari di Calhanoglu su rigore e la vittoria degli italiani proprio grazie ai tiri dal dischetto. Adesso si è trasferito in Qatar e sogna di vincere la Coppa d'Africa con la propria nazionale, che conta attaccanti del calibro di Zito Luvumbo e Mbala Nzola.