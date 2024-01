Chiesa, McKennie, Rabiot: la Juventus recupera pezzi, le scelte di Allegri verso l'Inter

Non possono sbagliare niente i giocatori in campo, chiamati ad andare oltre i propri limiti per battere un'Inter che il campo sta confermando comunque più pronta e matura se non proprio più forte. Non può sbagliare nulla Max Allegri, punito oltre ogni demerito dall'espulsione di Arek Milik ma che ha comunque commesso diversi errori contro l'Empoli.