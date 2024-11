Chi è Helgason, il centrocampista del Lecce lanciato da Giampaolo

Getty Images

Nel match di campionato valevole per la tredicesima giornata di Serie A, vinto dal, il neo allenatore dei giallorossiha fatto esordire, in questa stagione, il centrocampista islandese, giocatore che èstato inserito- Cresciuto nel settore giovanile del Haukar, nel 2018 Helgason passa all'FH Hafnarfjörður. Nel luglio 2021 arriva, club con cui firma un quadriennale. L'esordio con i salentini arriva il 15 agosto, nella vittoriosa trasferta di Coppa Italia contro il Parma. Nell'aprile 2022 l'islandese segna il suo primo gol con il Lecce e nella stessa stagione ottiene lacon i salentiniEsordisce, poi, nel massimo campionato italiano il 13 agosto 2022. Nell'estate 2023, invece, il classe 2000 viene ceduto, ma la sua avventura in Germania dura solamente una stagione.

in Zweite Liga all’Eintracht Braunschweig. Dopo una buona stagione, però, il club tedesco non era riuscito a tesserare il giocatore, che aveva così fatto ritorno a Lecce. I paletti del regolamento della Serie A avevano, però, costretto la dirigenza del club salentino a escludere il classe 2000 dalla lista dei calciatori impiegabili in campionato. Ma nella giornata di venerdì 22 novembre è arrivato a sorpresa il comunicato del Lecce, con tanto didel 24enne, visto. "L'U.S. Lecce comunica che è stato inserito nella lista "over 22" depositata in Lega il giocatore Thorir Helgason. Con tale inserimento è stato raggiunto il numero massimo di calciatori consentiti per la categoria "over 22".