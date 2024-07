Chi è Kremenovic, l'amico di Samardzic che ha preso l'Acireale

un' ora fa



L'Acireale all'ultima curva ha vinto il testa a testa col Siracusa per Milan Kremenovic. Nei giorni scorsi è decollata la trattativa che ha portato il difensore classe 2002 in Sicilia. Doppio passaporto serbo e tedesco, arriva da una buona stagione alla Reggina con la quale ha chiuso al terzo posto il girone I, per lui assicura l'amico Lazar Samardzic, il centrocampista dell'Udinese: "E' fortissimo!". E ora è pronto per una nuova stagione con l'obiettivo di salire di categoria alla fine del 2024/25. Ecco le prime parole di Kremenovic da nuovo giocatore dell'Acireale (foto Instagram Acireale): "È un grande onore per me indossare questa maglia e rappresentare un club così prestigioso. Sono qui con un solo obiettivo: dare tutto me stesso per questi colori. Non vedo l’ora di scendere in campo e fare la mia parte. Forza granata!".