Tahith Chong ha rinnovato da poche settimane il suo contratto con il Manchester United fino al 2022. L'esterno ha detto sì al club inglese nonostante avesse da tempo un'intesa con l'Inter. Ma perché alla fine ha deciso di restare in Inghilterra?







A far saltare l’operazione è stato Ole-Gunnar Solskjaer, tecnico dei Red Devils, che ha contattato direttamente il ragazzo non appena ha capito che stava per accettare la proposta dell’Inter, prospettandogli un ruolo importante nel Manchester United che verrà. Tutti i dettagli nel nostro apprendimento video.