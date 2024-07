Chi è Leonardo Fabbri, il nuovo campione di lancio del peso

AFP via Getty Images

A 27 anni, con il sorriso e la consapevolezza, nel momento ideale per consacrarsi a livello internazionale. Le Olimpiadi 2024 arrivano nel momento perfetto della carriera del toscano Leonardo Fabbri, uno degli atleti più considerati nel lancio del peso. Tra 2023 e 2024 si è fatto conoscere al mondo, le sue prestazioni sono state in crescita vertiginosa e a Parigi è pronto a raccogliere il frutto dei sacrifici di una vita.Dalla fine del 2016 Fabbri ha iniziato a farsi seguire dal tecnico Paolo Dal Soglio (icona del lancio del peso italiano), che dall'ottobre del 2018 lo allena a Bologna. Nel 2023 sono arrivati i primi risultati veramente importanti: Leonardo ha vinto il Golden Gala nella sua Firenze e ha conquistato un favoloso argento ai Mondiali di Budapest. Nel 2024, grazie alla misura di 22.95 al meeting di Savona, ha siglato il nuovo record italiano, superando il primato di Alessandro Andrei del 1987 (22.91). A giugno, poi, si è aggiudicato la medaglia d'oro agli Europei di Roma con 22.45. Un exploit dietro l’altro.

Fabbri è un grande tifoso della Fiorentina, e - oltre ad andare al cinema - ama rilassarsi ascoltando musica italiana. Le Olimpiadi di Tokyo non sono andate come sperato, ma adesso è arrivato il momento della sua rivincita.Il 2 agosto Fabbri farà il suo esordio olimpico nelle qualificazioni del getto del peso, sperando di centrare la finale, in programma sabato 3 agosto alle ore 19.35. Ci sono tutte le possibilità di vivere due giorni indimenticabili.