Chi è Mario Gabelli, il miliardario che vuole comprare il Monza: ancora America in Serie A?

Tra gli interlocutori delper l'acquisto delle quote di maggioranza della società, la volontà di cedere le quali è stata confermata dalla Fininvest attraverso i suoi portavoce, c'è“Il mio approccio alla vita è: vai dove gli altri hanno paura ad avventurarsi”, è un motto che gli sta a cuore. Classico self-made man e amico dell'altro proprietario italo-americano di un club in Serie A, Rocco Commisso, Gabelli ha origini familiari a Parma e ha un patrimonio stimato di quasi 2 miliardi di dollari. Si è laureato alla Fordham University, in una business school che oggi porta il suo nome, e ha ottenuto un Mba alla Columbia University.

Gabelli ha cominciato la sua carriera come analista finanziario. Poi, nel 1976, ha fondato la società di investimento Gabelli & Co., ribattezzatal’anno seguente, che ancora oggi,. Nella lista dei più ricchi al mondo è "solo 1799esimo, ma gli interessa poco: “È una lista di nomi da eliminare per gli assassini”. E' più interessato al"Questo progetto - ha spiegato Gabelli in un'intervista a La Gazzetta dello Sport - è in mano ad un mio giovane analista di grande fiducia, Alec Boccanfuso. Di solito non investiamo in compagnie private, solo in quelle quotate in borsa, ma in questo caso pensiamo si tratti di un ottimo investimento.".