Chi è Mick Wallace, ll deputato irlandese che va in Parlamento Europeo con la maglia del Torino

A wonderful win for @TorinoFC_1906 today over Sassoulo in a difficult Serie A season - And great to win on St Patrick's Day - The Irish love the underdog. Forza #Toro... pic.twitter.com/z9veX6zD8p — Mick Wallace (@wallacemick) March 17, 2021

La fede è la fede, non importa da dove si viene o quanto strane siano le motivazioni di ognuno. Accade così che, menzionando la sua squadra del cuore al microfono. Ecco a voi il classe 1955Mick è nato 69 anni fa (non ne ha ancora 69, li compirà a novembre) a Wexford, nella Repubblica d'Irlanda, ed è membro del Parlamento Europeo per il gruppo di sinistra GUE/NGL dal luglio del 2019., ha raccontato a Tuttosport dopo una sua vecchia uscita,. "Ho seguito tante partite e visto tanti stadi in Italia, ma nulla si avvicina ai granata. È un club speciale, differente da qualsiasi altro, e a renderlo unico sono innanzitutto i tifosi. In mezzo a loro mi sento a mio agio, circondato da persone vere e genuine: portano avanti una filosofia di vita che combacia perfettamente con la mia". Nel 2021, dopo una vittoria fondamentale per la salvezza sul Sassuolo, Wallace ha esultato in Parlamento nel giorno di San Patrizio, tanto caro ai suoi connazionali.

Ma perché presentarsi in uno dei luoghi più importanti del Vecchio Continente con la maglia di una squadra di calcio? Risponde Wallace: "Credo innanzitutto che i politici debbano essere i fedeli rappresentanti della gente comune: per questo ruolo non vedo come un abito possa essere più indicato di un altro., di cui mi onoro di far parte: abbiamo anima e passione, qualità sempre più rare nel calcio odierno".