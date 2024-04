Verso Torino-Juventus, il VIDEO con l'europarlamentare in maglia granata: 'Juve m..., forza Toro!'

Il derby della Mole train programma sabato 13 aprile alle 18, nell'ambito della 32esima giornata di Serie A, è attesissimo e non solo nel capoluogo piemontese. Da una parte i granata, che covano ancora qualche speranza di qualificazione alla Conference League, dall'altra i bianconeri che hanno ritrovato la vittoria e guadagnato due punti sul Bologna e tre sull'Atalanta in ottica Champions League. Ma le logiche di classifica non hanno mai interessato più di tanto i tifosi quando si parla di stracittadina. Lo sanno anche al Parlamento Europeo.L'europarlamentare irlandese(del gruppo di sinistra GUE/NGL), classe 1955, barba e capelli bianchi, non è nuovo a uscite bizzarre in cui manifesta la sua passione granata, l'ultima delle quali proprioma la prima nel 2013, per poi esultare alla salvezza ottenuta battendo il Sassuolo nel 2021. "Il Toro è uno stile di vita", aveva detto a Tuttosport, spiegando che il tifo nasce quando, nel 1985, sua sorella si trasferisce a San Mauro Torinese.

Circola su Internet il video in cui Wallace, rigorosamente in maglietta granata, conclude la legislatura odierna con un