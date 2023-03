Per capire l'amore diper l'Italia bisogna tornare alle sue origini: madre catanese, padre siracusano come nonno Rosario, dal quale il presidente del Catania prende il nome. Oggi festeggia il ritorno del club tra i professionisti dopo poco più di un anno dal fallimento.. L'ha fatto per il nonno, per i genitori. E per i tifosi del Catania. Con loro, è stato un colpo di fulmine fin dall'inizio. Chairman della Pelligra Group Ltd dal 1995, ha conquistato la città con un fatturato di diversi miliardi di euro e l'amore per una città che Ross sente nel cuore.- Otto mesi fa nasceva il Catania SSD, è stato inserito nel girone I di Serie D e piano piano ha preso forma: dirigenti, allenatore, staff tecnico e squadra.festeggiando la promozione in Serie C con sei giornate d'anticipo.- Emozione a mille per Pelligra, che prima di prendere il Catania era leader mondiale nell'edilizia e nell'urbanistica con insediamenti in Cina, India e Filippine. La sua azienda ha un fatturato da più di 30 miliardi di euro, ha portato avanti progetti da centinaia di milioni di dollari ed è sulla buona strada per diventare il principale fornitore australiano di strutture commerciali.- inoltre ha investito anche sull'hockey, basket e su campi da golf. Un imprenditore a tutto tondo, che dopo aver fatto rinascere il Catania l'ha riportato in Serie C.