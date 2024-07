Chi è Sangaré, il nuovo acquisto della Roma

Getty Images for DFB

La nuova politica della Roma prevede investimenti su alcuni dei migliori giovani in circolazione, con l'obiettivo di valorizzarli per poi rivenderli sul mercato a un prezzo superiore. Potrebbe essere questo il percorso previsto per. Un'operzione chiusa a titolo definitivo per un milione e mezzo di euro più il 10% della futura cessione destinato al club spagnolo.- Buba Sangaré gioca largo a destra e all'occorrenza può essere spostato anche qualche metro più avanti sulla linea dei centrocampisti, è un terzino offensivo che spinge e arriva sul fondo. Doppio passaporto spagnolo e maliano,con la quale ha giocato anche da terzino sinistro.

- Secondo i programma Sangaré dovrebbe allenarsi stabilmente con la prima squadra, da capire se poi giocherà con la squadra di De Rossi o in Primavera.non è escluso che, se dovesse fare bene durante la stagione, possa essere convocato con i grandi e magari debuttare in Serie A. Buba Sangaré sarà uno degli osservati speciali di De Rossi, durante la stagione può arrivare una chance.