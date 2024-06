AFP via Getty Images

Un anno fa il Psg aveva scelto Luis Enrique per iniziare un ciclo. Basta mercato fatto "di figurine", sì ad acquisti funzionali al gioco dell'allenatore. Al centro del progetto i risultati sportivi e la crescita dei giovani. Tra questi, c'è un ragazzo che piace molto all'allenatore spagnolo che l'ha già fatto debuttare in Ligue 1: si chiama. Il regalo più bello: prolungamento di altri tre anni, il massimo consentito per un minorenne. Lui sorride con gli occhi a cuoricino, fin da piccolo ha sempre tifato per il Psg e ora sta realizzando il sogno della vita.

- Fosse stato per il club l'avrebbero blindato ulteriormente. In società non hanno dubbi sul futuro di Mayulu, credono che possa diventare la prossima stella della squadra.. Ne sa qualcosa anche il Milan, che in Youth League contro il Psg ha perso 0-1 a Parigi per un gol del gioiellino francese: gran sinistro dalla trequarti e palla sotto alla traversa. Freddezza, fantasia e potenza.

- Luis Enrique stravede per il ragazzo: "E' perfetto per il mio stile di gioco",. Lo martella di consigli ma liberandogli la testa dalle pressioni, "mi dice sempre di giocare come so". Bene, aggiungiamo noi. L'allenatore sa di avere tra le mani un potenziale campione, che nella prossima stagione può diventare una delle sorprese della Ligue 1.