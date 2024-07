Le 5 cose che non sai di Tessmann: college, fede, football americano. Inter, ecco "Tanner the Tank"

Getty Images

L'Inter sta mettendo le mani su Tessmann. Dopo un corteggiamento piuttosto lungo, figlio anche della necessità di farlo giocare in prestito altrove, sia Venezia o un altro club, nella prossima stagione, il club nerazzurro ha trovato la soluzione ideale per la regia dei prossimi anni, contando anche su Asllani che cresce dietro Calhanoglu.



LE ULTIME



Tessmann, nella variopinta rosa del Venezia dalla stagione 2022/23, è retrocesso coi lagunari in Serie B e proprio in cadetteria si è messo in mostra per le sue doti in entrambe le fasi. Assolutamente non male il bottino di 7 gol e 3 assist in 41 partite, ribadiamolo, da regista davanti alla difesa. Adesso cerca conferma in Serie A, ma vediamo di approfondire il suo profilo.

Scorri verso il basso per consultare cinque curiosità su Tanner Tessmann