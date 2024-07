AFP/Getty Images

Inter, ritorna l'idea Cancelo, ma il costo è elevato

40 minuti fa



L'infortunio di Tajon Buchanan ha riportato pesantemente e prepotentemente l'Inter sul mercato con la necessità di inserire nell'organico a disposizione di Simone Inzaghi un laterale a tutta fascia in più.



In queste ore in Inghilterra è rispuntato in chiave nerazzurra il nome del grande ex Joao Cancelo, rientrato al Manchester City dopo il prestito al Barcellona e oggi impegnato col Portogallo agli Europei di Germania 2024.



Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, tuttavia, l'eventuale costo di un Cancelo bis sarebbe oggi fuori mercato per la società di viale della liberazione che sta pensando, al contrario ad un profilo diverso, meno impattante e che possa alternarsi con Dumfries e/o Dimarco.