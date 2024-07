Chi è Tommaso Marini: l'astro nascente della scherma azzurra

AFP via Getty Images

è l’asso della scherma maschile. Anconetano, classe 2000, è senza ombra di dubbio l’astro nascente del fioretto maschile, individuale e a squadre. Nonostante i 24 anni di età, in bacheca, oltre a due ori, un argento e un bronzo agli europei. Campione del mondo in carica (nel 2023), alle ultime Olimpiadi di Tokyo era riserva.– Personalità estroversa, spesso esuberante. Sui social (dove è molto popolare) si chiama: un vero e proprio pianeta in effetti, non solo uno sportivo vincente. Appassionato di moda (settore in cui lavora il padre), adora il cinema, la musica, i libri, i gioielli:, sempre in evidenza e all’ultimo grido.

- A Parigi Tommaso Marini punta al doppio oro nel fioretto: individuale e a squadra, obiettivo raggiungibile sotto la guida del sapiente tecnico jesino Stefano Cerioni. Negli ultimi due anni ha dominato la scena:. Il 18 giugno 2024 agli Europei di scherma di Basilea vince la medaglia d'oro nel fioretto individuale battendo in finale per 15-4 il connazionale Alessio Foconi.- L'Olimpiade dicomincia lunedì 29 luglio alle 9.00 del mattino quando andrà a caccia dell'oroPoi ci riproverà nella prova a squadre fissata per il 4 agosto (finale alle 20.30).