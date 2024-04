Le 5 cose che non sai di Wan-Bissaka: quasi scaricato a 14 anni, tra i top al mondo a 22. L'Inter per ritrovarsi a 27?

In un Manchester United ancora in cerca della propria strada da più di 10 anni, cioè da quando è finita l'era Sir Alex Ferguson, sono molti i giocatori arrivati ad Old Trafford con aspettative alle stelle per poi deludere i tifosi dei Red Devils. Ma quanti di questi, altrove, potrebbero tornare a vivere i fasti di un tempo? Se lo chiede l', il cui interesse per il classe 1997 inglesepare essere rifiorito in corrispondenza dell'avvicinamento della scadenza di contratto di Denzel(2025), sul quale non ci sono ancora certezze.

INTER-WAN-BISSAKA: LE ULTIME

Nella gallery di seguito abbiamo raccolto cinque curiosità su Wan-Bissaka.

Un altro esterno serve in ogni caso: Carlos Augusto piace molto da vice Bastoni, Buchanan puù essere impiegato a sinistra e Darmian resta il solito jolly utilissimo in tutte le posizioni esterne e da braccetto. Oltre al giovane italiano della Fiorentina Michaele al giapponese dell'AZ Alkmaar Yukinari, c'è da seguire anche il profilo di Wan-Bissaka, uno che ha mostrato di avere colpi da vero top di reparto, ma che si è perso, schiacciato dalla pressione del Teatro dei Sogni.