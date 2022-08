del Boiardo - la squadretta della parrocchia di Scandiano dove giocava in provincia di Reggio Emilia -in uno scontro di gioco e allora l’allenatore - che in realtà era il prete - l’aveva spedito dritto tra i pali con un gesto definitivo - il braccio teso, il dito puntato - e qualche anno dopo gli avrebbe spiegato che tra i tanti aveva scelto lui - che giocava terzino - perché si ricordava che quando l’avversario gli sfuggiva si tuffava e lo abbrancava alle gambe: il ragazzo non ha paura di tuffarsi, aveva dedotto il prete-allenatore., con la sua andatura felpata, appena ingobbita, le braccia lunghe e il viso da film western. A promuoverlo al Milan - durante il provino che fece da ragazzo - fu il “Barone” Nils Liedholm.- addirittura in un derby contro l’Inter (1-1, Cudicini era infortunato, Nereo Rocco gli disse: “Uilli, te roghi ti”, il gol glielo aveva segnato Renato Cappellini dopo appena due minuti di gioco) - e c’era rimasto fino al 1974 (71 presenze ufficiali) alternandosi prima con Belli e poi con Cudicini,e quasi subito aveva cominciato la sua seconda vita, sempre lì, tra i pali, ma stavolta in veste diche - una ventina d’anni dopo -, vincendo tutto quello che c’è da vincere - lo scudetto e due volte la Champions League - allenando fior di campioni, primo fra tutti Dida, con cui aveva un rapporto speciale, e seguendo il tecnico anche nella sua esperienza a Madrid, dopo qualche anno nel settore giovanile rossonero. Il Milan è stata la squadra a cui ha legato la sua storia, ma non va dimenticato che(fino a pochi anni fa, quando si divertiva ancora ad allenare i ragazzini)., prendendosi la responsabilità della scelta, del consiglio, dell’avvertimento. Un fedele e prezioso collaboratore, di quelli che nelle foto della vittoria compaiono in alto a destra, confusi nel mucchio, ancora in tuta, benvoluti dal gruppo, presenze decisive all’interno dello spogliatoio. Modesto per natura, si sentiva un privilegiato: aveva fatto il lavoro che sognava, aveva girato il mondo e si era tolto un sacco di soddisfazioni., acrobatico e coraggioso, quasi spericolato nelle uscite basse sui piedi dell’attaccante avversario lanciato a rete. Ogni tanto - proprio per questa attitudine - correva rischi non previsti e si infortunava (una volta saltò praticamente un’intera stagione: si era rotto la mano in uno scontro di gioco)., che in queste ore - nei siti e nei social - viene appuntoQuel trofeo - la sua seconda personale Coppa delle Coppe - andò ad impreziosirei (1969, ma contro l’Ajax Vecchi era in panchina, il titolare era il “Ragno Nero” Cudicini). Pochi giorni dopo, di domenica, si giocò l’ultima di campionato al Bentegodi e il Milan - che si sentiva già con lo scudetto cucito all’altezza del petto - incappò nella più clamorosa e inattesa delle sconfitte con Vecchi che non riuscì ad opporsi agli attacchi dei vari Zigoni e Luppi, scatenati come mai, pronti a far gol, una, due, tre, quattro, cinque volte per la sentenza finale: Verona-Milan 5-3, la Fatal Verona, appunto, l’amarezza sportiva più grande di un uomo che aveva vinto tanto e oggi lascia una traccia profonda nella storia del Milan.ReplyReply to allForward