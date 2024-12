Chi gioca, chi no: Cambiaso, Gallo, Orsolini, Leao, Bijol, Neres, Maldini

Redazione Calciomercato

I casi più intricati e controversi della 18ª giornata di Serie A. Tra recuperi, dubbi, possibili forfait, turnover, vediamo insieme chi gioca titolare e chi no, analizzando le situazioni più complicate, soprattutto in ottica fantacalcio. Questo turno si apre sabato alle 15 con Empoli-Genoa e Parma-Monza, si chiude lunedì sera con Bologna-Verona.- Il Capitano nerazzurro non sta attraversando un grande momento di forma, ma contro il Cagliari giocherà ancora dal 1’. La coppia con Thuram non si discute: Inzaghi punta su loro due.– Buone notizie in casa Udinese: Bijol si è allenato in gruppo e dopo l’assenza di Firenze è pronto a tornare titolare al centro della difesa friulana. Recuperato.

- A Monza è rientrato, giocando uno spezzone finale. Contro la Fiorentina giocherà dal 1’, riprendendosi la maglia da titolare a sinistra. McKennie torna in mezzo.- Recuperato e ristabilito, si candida anche lui a tornare titolare contro il Verona. Italiano aspetta il suo asso ed è pronto a rilanciarlo. Più indietro Ndoye, che si è allenato ancora a parte.- L’assenza per infortunio di Retegui non lascia adito a dubbi. Pasalic a sostegno di Lookman e De Ketelaere all’Olimpico contro la Lazio. Il croato c’è.

- L’americano non è ancora al top e rischia un nuovo forfait. Forse Fonseca potrà recuperarlo per la panchina e concedergli uno spezzone, ma Pulisic non sta bene. Invece Leao è out al 100%.- Kvara è tornato, ma non sta ancora bene. Neres, considerando invece lo stato di forma e le ultime prestazioni, potrebbe convincere Conte e dargli maggiori garanzie. Favorito il brasiliano per una maglia da titolare contro il Venezia.- Torna dalla squalifica, il neo allenatore Bocchetti ci punta. Daniel pronto a tornare titolare a Parma, sempre sulla trequarti.

Il terzino sinistro è tornato in gruppo nel primo allenamento post natalizio e quindi va considerato disponibile. Nella sfida salvezza contro il Como ci sarà.- In panchina contro l’Udinese per scelta tecnica, l’islandese dovrebbe invece essere riproposto contro la Juventus dal 1’. Sta bene e va verso una maglia da titolare, insieme a Colpani e Sottil, dietro a Kean.