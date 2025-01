Chi gioca, chi no: Orsolini, Djuric, Pohjanpalo, Lookman, Vlahovic, Man, Calhanoglu

Redazione Calciomercato

I casi più intricati e controversi della. Tra recuperi, dubbi, possibili forfait, turnover, vediamo insieme chi gioca titolare e chi no, analizzando le situazioni più complicate, soprattutto in ottica fantacalcio. Questo turno si apre venerdì 24 gennaio con Torino-Cagliari e si chiude lunedì sera con Genoa-Monza.– Anche a Napoli rischia di rimanere in panchina. Motta potrebbe ripresentare Nico Gonzalez prima punta, con il serbo fuori. Ballottaggio aperto.– È rimasto a riposo in Champions e quindi contro il Como sarà titolare. Lookman sta bene e ha anche segnato all’andata contro i lariani.

– Brutte notizie dopo l’infortunio muscolare in Champions. Ne avrà per almeno un mese, quindi sicuramente out a Empoli.– Stessa squadra al momento, destini opposti. Djuric destinato a giocare contro il Milan, essendo appena arrivato. Man ha le valigie pronte e potrebbe anche rimanere fuori dalla trasferta di Milano.– Le notizie di mercato proseguono incessanti attorno a lui. Di Francesco spera di averlo per il delicato match salvezza contro il Verona. Se non si concretizza il passaggio al Palermo gioca, altrimenti lo vedremo con un’altra maglia.

– Non lo vedremo in campo contro il Parma. La lesione al bicipite femorale verrà rivalutata settimana prossima. Pronti Gabbia e Tomori.– Rientro previsto a febbraio, quindi forfait decisamente probabile anche a Lecce. Il turco non ci sarà, al suo posto sempre Asllani.– Recupero dalla fascite plantare con cui sta facendo i conti molto difficile per il match di Genova. Bocchetti vuole provare a riaverlo visto che è partito Djuric, ma si allena ancora a parte.– Dovrebbe puntare ancora su di lui Palladino. Contro il Torino ha fatto bene, quindi riconferma probabile.