La carica dei 60. Giovani, giovanissimi. Classe 2005.. La nazione con più talenti è il Portogallo che ne ha quattro, gli italiani sono e nella listaEcco l'elenco completo, con un focus sui tre gioielli di casa nostra.- A 15 anni è già in Primavera e con un assist decisivo col Bologna mette la firma sulla salvezza della squadra nella stagione scorsa. Niente male come biglietto da visita per il ragazzo di origini etiopi che qualche giorno fa si è emozionato salendo a Superga con gli altri giocatori del settore giovanile e leggendo i nomi dei caduti. Il primo a credere in lui è stato Massimo Bava, che da quelle parti è una sorta di Re Mida: da Singo a Buongiorno, e tanti altri. Basilea ed Eintracht Francoforte hanno già provato a portare via Ciammaglichella ma la volontà del Torino di puntare forte su di lui per il futuro ha convinto la famiglia a rimanere in granata.- L'hanno già battezzato il 'piccolo Insigne', lui fa spallucce e guarda avanti. Zero pressioni, quattro presenze e un assist in Serie C col Pescara che in estate l'ha ceduto alla Sampdoria ma l'ha tenuto in prestito. Talento in rampa di lancio, il Borussia Dortmund è venuto più volte in Italia per seguirlo e studiarlo da vicino.- L'anno scorso ha debuttato in Serie A nell'ultima giornata di campionato diventando a a 15 anni e 274 giorni il giocatore più giovane nel campionato italiano: poco più di un'ora nella difesa a tre, e non è andata per niente male. Fisico ma non solo, calcia così bene col sinistro che Mihajlovic pensava fosse il suo piede naturale; peccato sia un destro. Cresciuto nel settore giovanile del Vicenza, aveva molte richieste ma quello del Bologna è stato il progetto che l'ha convinto di più.Valentin Carboni (c, Inter)Santiago Hidalgo (a, Independiente)Garnik Minasyan (Uratru-2)Max Caputo (a, Melbourne City)Zeteny Jano (c, Liefering)Noah Mbamba (c, Brugge)Matheus Gonçalves (c, Flamengo)Vitor Roque (a, Athletico Paranaense)Deivid Washington (a, Santos)Martin Georgiev (d, Barcellona)Oscar Perea (a, Atlético Nacional)Lovro Zvonarek (c, Bayern Monaco)Zidan Sertdemir (Bayer Leverkusen)Juan Macias (c, Liga de Quito)El Chadaille Bitshiabu (d, Paris Saint-Germain)Desiré Doué (c, Rennes)Mathys Tel (a, Bayern Monaco)Luka Parkadze (c, Dinamo Tbilisi)Tom Bischof (c, Hoffenheim)Arijon Ibrahimovic (c, Bayern Monaco)Paul Wanner (c, Bayern Monaco)Clinton Duodu (a, Bechem United)Dimitris Kaloskamis (c, Panathinaikos)Amadu Baldé (c, Sporting CP)Syhail Bhat (a, Indian Arrows)Niko Takahashi Cendagorta (d, Barcellona)Beknaz Almazbekov (a, Galatasaray)Beyatt Lekweiry (c, AS Douanes)Heriberto Jurado (a, Necaxa)Brandon Tellez (c, LA Galaxy)Yassine Khalifi (c, Académie Mohamed VI)Mike Klejin (c, Feyenoord)Gabriel Misehouy (c, Ajax)Julian Rijkoff (a, Borussia Dortmund)Runar Norheim (c, Tromso)Antonio Nusa (a, Brugge)Milciades Adorno (a, Guarani)Antoni Mikulko (p, Lechia Gdansk)Dariusz Stalmach (c, Milan)Dario Essego (c, Sporting CP)Roger Fernandes (a, Braga)Rodrigo Ribeiro (a, Sporting CP)Joao Veloso (c, Benfica)Andrei Borza (d, Farul Constanta)Jovan Milosevic (a, Vojvodina)Jovan Sljivic (c, Stella Rossa)Luphumlo Kaka Sifumba (c, Cape Town City)Iker Bravo (a, Bayer Leverkusen)Yarek Gasiorowski (d, Valencia)Alvaro Ginés (a, Real Madrid)Roony Bardghji (c, Copenaghen)Jardell Kanga (c, Bayer Leverkusen)Arda Guler (c, Fenerbahçe)Kenan Yildiz (c, Juventus)Reed Baker-Whiting (c, Seattle Sounders)Joaquin Lavega (a, River Plate Montevideo)Kerrvin Andrade (c, La Guaira)