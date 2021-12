sono i due agenti sportivi Indagati nell’inchiesta milanese per reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio , con al centro le commissioni in varie operazioni di compravendita di calciatori.Partiamo dal primo, nato a Tetovo in Macedonia, che è uno dei più importanti procuratori a livello europeo. Soprannominato il, ha lavorato tanto con la: Jovetic, Ljajic, Nastasic, Seferovic e Kalinic sono solo alcuni dei giocatori che ha fatto transitare in Viola. Leggenda narra che saltò il trasferimento in Cina di Kalinic, ora al Verona, a causa della commissione richiesta da Ramadani:. Si è occupato anche di allenatori, vedi Maurizio, e di diverse operazioni col(è l’agente di) tanto che, tempo fa, disse:Tra l’altro, Ramadani non è nuovo a queste inchieste: già a febbraio 2020, l’agente macedone era stato indagato in Spagna per riciclaggio, per una presunta frode da 100 milioni di euro . Su questo indagavano gli inquirenti dell’, con lache perquisì la residenza di Maiorca dell’agente, dove furono presi documenti riguardanti diverse trattative:, condotta dal suo mentore Pini Zahavi. Non solo questi, ma anche nomi altisonanti, gestiti dalla sua Lian Sport:, Jovetic, Savic, Musonda. Insomma, dopo la Spagna, Fali Ramadani al centro di un’indagine anche in Italia.E Pietro Chiodi? Uomo ombra che portò Eusebiodalalla(e poi al Cagliari), agente anche del figlio del tecnico abruzzese, con la sua agenzia, la, cura gli interessi, tra gli altri, di Razvan, centrocampista del, Vlad, centrale del, Ciprian, portiere del Milan, Leonardo, giovane attaccante della Juventus., tanto che curava gli interessi di quasi tutti i giocatori che passavano dall’accademia dell’ex Brescia. Uno dei fratelli Becali, Giovanni, negli scorsi mesi si è scagliato contro Chiodi:, definendo l’agente italiano “un traditore” quando Becali venne arrestato per un altro scandalo legato al calciomercato, dal quale Chiodi uscì indenne. Ora un nuovo capitolo.