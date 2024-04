Chi va ai di Playoff Serie B tra due squadre che arrivano a pari punti? Cosa vale

, alle squadre arrivate subito al di sotto delle prime due posizioni al termine della stagione regolare, offrono la possibilità di giocarsi l'ultima promozione in Serie A.Dalla terza all'ottava in classifica, le squadre che giocano i Playoff (i quali non si disputano se tra terza e quarta dovesse esserci un divario di 5 o più punti) sono 6 e lo fanno attraverso 3 fasi: turno preliminare, semifinali e finale.La conclusione del campionato, però, può registrare l'arrivo a pari punti di due o più formazioni e soltanto una di queste si qualifica per il mini-torneo (lo stesso discorso, naturalmente, vale anche per stabilire la griglia degli accoppiamenti).

Se due o più squadre chiudono a pari punti il campionato di Serie B - nello specifico l'ottava e la nona o insieme ad esse eventualmente altre compagini - si tiene conto della"In deroga all’art. 51, commi 3, 4 e 5, delle N.O.I.F., la formazione della classifica finale del Campionato Serie BKT, al fine di individuare le squadre che acquisiscono il titolo sportivo per richiedere direttamente l’ammissione al Campionato di Serie A e le squadre che retrocedono direttamente al Campionato Serie C e quelle che debbono disputare il play-off e il play-out, nonché al fine di individuare le posizioni finali di classifica delle altre squadre, viene determinata come segue:

- in caso di parità di punti fra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:".