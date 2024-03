Playoff Serie B 2023/2024: come funzionano, regolamento, quali squadre partecipano, date e dove vederli in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Tutto sui Playoff della Serie B 2023/2024: le squadre, come funziona, quando si giocano le partite, diretta tv e streaming.Una volta conclusa la stagione regolare, la Serie B 2023/2024 prevede come di consueto l'appendice dei Playoff.Alle due squadre che conquisteranno la promozione diretta in Serie A, infatti, bisognerà affiancare la terza compagine che guadagnerà il salto di categoria attraverso il mini-torneo successivo al campionato.Come funzionano i Playoff di Serie B? Chi partecipa? Tutto su regolamento, squadre, date, orario, diretta tv e streaming.I Playoff di Serie B vengono giocati da 6 squadre: più precisamente, a partecipare al mini-torneo sono la terza, la quarta, la quinta, la sesta, la settima e l'ottava classificata del campionato regolare.I Playoff di Serie B non si disputano quando la terza classificata del campionato vanta 14 punti di vantaggio sulla quarta: in questo caso le promozioni dirette in Serie A diventerebbero 3 (con prima, seconda e terza a far festa) e per quarta, quinta, sesta, settima e ottava in classifica non ci sarebbe la possibilità di ambire al salto di categoria.I Playoff di Serie B rappresentano una poule promozione per decretare la terza squadra che volerà in Serie A insieme alle prime due della classifica del campionato.I Playoff si giocano dal 17 maggio al 2 giugno 2024 e sono suddivisi in turno preliminare, semifinali e finale. Il turno preliminare si gioca in partita secca, mentre semifinali e finali prevedono match di andata e ritorno.Il turno preliminare vede affrontarsi rispettivamente la sesta e la settima classificata e la quinta e l'ottava (terza e quarta sono già di diritto alle semifinali): in caso di parità al 90' si andrà ai tempi supplementari e, se il risultato non dovesse cambiare neanche al 120', non sono previsti i rigori e a qualificarsi alle semifinali saranno le due squadre meglio piazzatesi nel campionato regolare.come detto, si giocano su andata e ritorno: sesta o settima affrontano la terza classificata del campionato regolare, mentre quinta od ottava giocano contro la quarta. Terza e quarta, in virtù del miglior piazzamento ottenuto in campionato, godono del vantaggio di giocare la partita di ritorno in casa.In caso di stesso numero di goal segnati nelle due sfide, ad essere promossa in Serie A è la squadra che vanta il miglior piazzamento ottenuto nel campionato regolare. Qualora in campionato le due finaliste abbiano conseguito lo stesso numero di punti, si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai rigori.No. Nei Playoff di Serie B non vale la regola del goal in trasferta.Turno preliminareVenerdì 17 maggio 2024: 6ª contro 7ª (orario da definire)Sabato 18 maggio 2024: 5ª contro 8ª (orario da definire)Semifinali di andataLunedì 20 maggio 2024: 6ª o 7ª contro 3ª (orario da definire)Martedì 21 maggio 2024: 5ª o 8ª contro 4ª (orario da definire)Semifinali di ritornoVenerdì 24 maggio 2024: 3ª contro 6ª o 7ª (orario da definire)Sabato 25 maggio 2024: 4ª contro 5ª o 8ª (orario da definire)Finale di andataGiovedì 30 maggio 2024 (orario da definire)Finale di ritornoDomenica 2 giugno 2024 (orario da definire)I Playoff della Serie B 2023/2024 saranno visibili in diretta tv su DAZN e Sky ed in streaming sempre su DAZN, su NOW ed utilizzando Sky Go.