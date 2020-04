Comincio seriamente a pensare che i campionati non riprenderanno. Né ai primi di maggio e nemmeno ai primi di giugno.. È il caso di Massimo Cellino, presidente del Brescia, ultimo in classifica e con ben tre allenatori cambiati (quattro sostituzioni) in stagione, di Enrico Preziosi, presidente del Genoa, quart’ultimo, e di Massimo Ferrero che, con la sua avvilita Sampdoria, sta solo un punto più su della zona calda. E se quelli della Spal e del Lecce tacciono (ma il Lecce vorrebbe giocare), altri si sono messi a battere la grancassa della sospensione definitiva senza preoccuparsi di quelle che sarebbero le conseguenze per la serie B, la C, la D e tutti gli altri campionati dilettantistici.È il caso di Urbano Cairo che, da una parte, cioé quando parla da imprenditore ed editore di Rcs e La 7, dice che certe "motivazioni" lui le dà ai suoi commerciali perché "il dopo non sia peggio di oggi", dall’altro però. Certo, Cairo va capito. Ha cambiato allenatore (da Mazzarri a Longo) con il bel risultato di sprofondare in classifica (tre partite, tre sconfitte) così da collocarsi a soli due punti dalla zona retrocessione. La squadra mostra tutti i suoi limiti, frutto di un mercato asfittico, lui è sotto manifesta contestazione di una tifoseria che mai l’ha amato così poco.Neanche Pierpaolo Marino (i Pozzo, per tradizione, non parlano), direttore generale dell’Udinese, vuole che il campionato riparta. I friulani hanno 28 punti e fino ai 30 della Fiorentina nessuno può dirsi sicuro (e infatti anche Commisso preferirebbe chiudere qua). In tutto questo non ho capito quali siano le intenzioni del ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora.. Così come è chiaro che se il fronte del no trova una sponda, almeno teorica, al Governo, la pressione su Lega e Figc diventerebbe insopportabile. In più c’è il Covid-19 che non molla. E se non si azzerano morti e contagi qualsiasi previsione è fallace.