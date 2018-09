Da oggi chiamatelo pure dottor Edin Dzeko. L'attaccante della Roma ha conseguito infatti la Laurea in Management dello sport dopo tre anni di studi per la Facoltà di "Sport ed educazione fisica" dell'Università di Sarajevo. Studi ed esami sostenuti dal calciatore bosniaco nelle ore a disposizione tutte le volte che ha fatto rientro in patria, soprattutto in occasione dei match con la sua nazionale. Dzeko, che parla correttamente cinque lingue, il ceco, il tedesco e l'inglese oltre alla sua e all'italiano, ha in mente probabilmente di seguire l'esempio di altri colleghi (per esempio quello dello juventino Chiellini) di specializzarsi in materie che, al termine della carriera, gli permetterebbero di rimanere nel calcio, ma con un ruolo dirigenziale.