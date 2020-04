ha sconfitto ile, per la prima volta, si è mostrato di fronte all'obiettivo. "Steso", questa l'unica parola corredata all'immagine pubblicata sul suo profilo Instagram. Questo messaggio arriva dopo quello dedicato alla madre Felicita che invece non è riuscita a sconfiggere il: “Le mamme non dovrebbero morire mai, perché danno la vita”, scriveva il conduttore, noto tifoso del