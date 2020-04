“Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell’armadio, una Jaguar in garage, una tigre nel letto, e un asino che paghi per ogni cosa (papà Enzo Nasti)”. Lo scrive su Instagram, citando la celebre attrice ungherese Zsa, Zsa Gabor.La bella influencer, su Instagram, ha corredato la frase con una sua foto al volante di una lussuosa auto sportiva,: “Ad un uomo invece basta una cosa. Evitare una donna così”, oppure: ’E un asino che paga tutto’, se fossi in tuo padre di manderei a raccogliere i pomodori”. E ancora: “Terribile quello che hai scritto”, “Che aspirazione che hai nella vita”, “Ok, dopo questa direi che è arrivato il momento di smettere di seguirti”, “Ti manca la cosa più importante: il cervello”.così a un utente: “Certo, sono per pochi”.