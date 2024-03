Chiarodia a CM: 'Sono 'un Bonucci' e sogno i Mondiali. Thuram top, Pafundi fenomeno. No alla Juve per la Bundes, ma in futuro...'

si sta giocando proprio in Italia, a Lignano Sabbiadoro, lache consegnerà alla vincitrice dei 7 giorni eliminatori il pass di accesso alla fase finale che si disputerà in Irlanda in estate. Gli Azzurrini dihanno all'attivo due vittorie in due partite contro Scozia e Repubblica Ceca, ma sarà fondamentale non perdere contro la Georgia per strappare il pass. Protagonista assoluto della difesa azzurra in questa fase e campione in carica avendo preso parte anche alla spedizione vincente a Malta la scorsa estate 2023,centrale classe 2005 del Borussia Monchengladbach si è raccontato in esclusiva ai microfoni di"Per adesso abbiamo giocato molto bene. Con la Scozia siamo partiti benissimi vincendo 3-1. Con la Repubblica Ceca fino al 70esimo abbiamo fatto bene, poi con il gol del 2-1 abbiamo sofferto un po', ma l'importante era vincere"."Ovviamente, l'obiettivo è vincere ogni partita, anche se basta il pareggio non conta. Noi dobbiamo avere in testa di vincere sempre per qualificarci all'Europeo e continuare con questa mentalità."Noi abbiamo un'idea chiara, anche partendo dalla difesa, che è di giocare a calcio. La nostra idea è questa e la mettiamo in campo in ogni partita"."No, con questo gruppo mi trovo benissimo, alcuni di questi ragazzi li conosco fin dai tempi dell'Under 15 e sono sempre stati disponibilissimi con me. Ci capiamo tutti molto bene sia in campo che fuori"."È stata forse finora la giornata più bella della mia carriera e della mia vita. Sono molto orgoglioso di quello che abbiamo fatto l'anno scorso e faremo di tutto per farlo anche quest'anno"."Da piccolo ho giocato ovunque, anche attaccante. Poi sono sempre stato uno dei più alti della squadra e i mister mi hanno messo in campo sempre più indietro e sono finito in difesa. Ora il ruolo mi piace parecchio"."Ovviamente Chiellini, Bonucci, Maldini, Cannavaro... Loro sono top top top. Di questi giocatori guardo molti video e cerco di copiare il meglio. Io sono più un Bonucci che un Chiellini come giocatore, ma essere un mix di loro due sarebbe il top"."Sì, alla fine ho scelto di stare in Germania per stare vicino alla mia famiglia, che da 20 anni si è trasferita qui. Io mi trovo bene col calcio tedesco e alla fine la scelta è stata quella"."Sì, mi piacerebbe molto. È un mio sogno quello di giocare in Italia un giorno, spero sempre da giocatore della nazionale. Poi però intanto sto molto bene la Borussia Monchengladbach"."L'ho saputo soltanto il giorno prima. Credo che i primi 5-10 minuti avevo la testa fra le nuvole anche perché giocavo contro Thuram, contro dei giocatori veri. Però poi dopo mi sono detto che alla fine giochiamo tutti a calcio, quello che facciamo ogni giorno e che ci piace e quindi ho dato il massimo per aiutare la squadra"."Dico di sì, Marcus Thuram è sicuramente uno degli attaccanti più forti al mondo al momento secondo me"."Come tutti vorrei vincere o anche solo partecipare ai mondiali. Poi la Champions League, che è ciò che sognano tutti i bambini. Per i prossimi anni vorrei continuare a giocare sempre di più in Bundesliga e infine vincere ancora l'Europeo con l'Under 19"."Calcio non vale? Ride ndr. Sono un ragazzo che non fa molto fuori dal campo, sto con gli amici e con la famiglia, non esco spesso. Mi piace il basket, gioco ogni tanto con gli amici ma non è una passione vera e propria"."Sì è fortissimo. Come si marca non lo dico che così non aiutiamo gli avversari, ma è impossibile fermarlo (ride ndr.)".