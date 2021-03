Cambiando l'ordine dei fattori, il risultato non cambia. Lo dice la proprietà commutativa, utilissima in matematica ma applicabile anche al calcio.La carta d'identità recita 14 agosto 1984, 36 anni. Il che si traduce, talvolta, in stop fisici. Due quelli rimediati in stagione: un infortunio muscolare tra novembre e fine dicembre e un problema al polpaccio che, da fine febbraio, l'ha costretto a saltare 4 partite. Il totale dice 17 partite ai box.Pirlo non si è mai nascosto, considera Chiellini un elemento fondamentale per la Juve del presente.i. Si pensi, per esempio, al salvataggio su Quagliarella a Marassi. Qualità mostrate anche in azzurro nella sfida di giovedì contro l'Irlanda del Nord, respingendo ogni assalto dei verdi. Non deve sorprendere, dunque, l'abbandono del ritiro per fare ritorno a Torino: la gestione precauzionale era già stata concordata,Sì, perché il finale di stagione sarà come la Cisa. Un'autostrada solo sulla carta, un percorso tortuoso e pieno di insidie.. Una gestione calibrata per arrivare al top della forma all'Europeo, l'ultima grande manifestazione da giocare con l'Italia.