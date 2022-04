Il difensore della Juve Giorgio Chiellini ha parlato a Sky dopo la vittoria col Sassuolo:



"Siamo felici, ora è importante blindare il quarto posto per poi cercare di arrivare più in alto possibile e poter iniziare al meglio la prossima stagione. Avevano provato a farci entrare in tutti i modi nella corsa scudetto, quasi ci siamo riusciti ma onestamente il posto che meritiamo è questo".



RIMONTE - "Troppe volte entriamo un po' mosci, poi l'episodio ci sveglia. Abbiamo margini di crescita, ma è normale, altrimenti saremmo con Milan e Inter a giocarci il titolo".



COSA SERVE - "Si poteva fare qualcosa in più, ma c'è stato un percorso di crescita importante. Un paio di episodi ci potevano girare a favore, altri contro, ma l'ambizione c'è ed è quella di provare sempre ad arrivare davanti a tutti. L'anno prossimo questa squadra deve partire con l'ambizione di vincere".



ADDIO ALLA JUVE? - "No, non è finita, non finirà mai. Da qui alla fine della stagione devo capire con la mia famiglia a casa e con la mia famiglia Juve cosa è meglio fare. Arrivati a questo punto non si possono fare progetti a lungo termine"