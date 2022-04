La Juventus del “corto muso” batte 2-1 il Sassuolo in rimonta e fa, perché adesso è a meno uno dal Napoli e a più otto sulla Roma, quinta.e non è poco ricordando le tante assenze in generale e le difficoltà in particolare patite contro la bella squadra di, che l’aveva battuto all’andata a Torino. Sarà un caso ma, mentre la rete del definitivo 2-1 è un gioiello finale del panchinaro Kean.Per la serie “tutto è bene ciò che finisce bene”, va benissimo così perchée il “quasi” è dovuto al fatto che dopo il meritato vantaggio dei padroni di casa, siglato da Raspadori, nell’ultimo minuto dei 45’regolamentari arriva a sorpresa il contestato pareggio di Dybala.che viene però considerato regolare dall’arbitro Maresca, in contatto acustico con la sala Var., per la superiorità di gioco e di occasioni della squadra di Dionisi. E’ vero che oltre ai lungodegenti Chiesa e Locatelli, ma non bastano queste assenze sommate alle scelte di Allegri, che lascia inizialmente in panchina De Ligt e soprattutto Vlahovic, per giustificare la partenza molle dei bianconeri travestiti di giallo con strisce blu.Il desiderio di mettersi in mostra davanti alla squadra in cui potrebbe prendere il posto di, ma nemmeno questo pericolo scuote la Juventus che continua a giocare senza ritmo, mostrando le consuete lacune di fase di costruzione per l’assenza di centrocampisti di qualità., né sono in grado di accentrarsi per offrire qualche accelerazione che possa smarcare le due punte Morata e Dybala. E siccome, i due centrali di centrocampo Danilo e Zakaria soffrono per contenere i folletti neroverdi Frattesi e Lopez, bravissimi a supportare il mobilissimo e affiatatissimo tridente Berardi-Raspadori-Traorè alle spalle della punta centrale Scamacca.Bravo a respingere prima su Berardi e poi su Scamacca,che al 39’ conclude dalla sinistra una bella triangolazione in velocità avviata da Kyriakopoulos e rifinata da un tacco di Berardi. Sembra che non ci sia partita macon un sinistro del suo repertorio che vale il pareggio. Troppo poco comunque per dimenticare ilcon un colpo di testa ravvicinato di Morata sul quale Consigli effettua la prima parata della serata.Il peggio sembra passato ma Allegri non si fida e decide di rilanciaredietro al posto di Rugani e soprattuttodavanti facendo uscire Dybala e non Morata. Questione di pochi minuti e poi viene richiamato anche lo spagnolo, rilevato dache di testa impegna per la seconda volta Consigli. E’ la dimostrazione che la gara è più equilibrata, anche se il Sassuolo ha il merito di non spaventarsi per i progressi della Juventus, almeno a livello di intenzioni. A nulla servono, però, le accelerazioni di Raspadori e compagni, perché. E con le spalle più coperte, grazie anche ai recuperi di Rabiot,. Proprio uno degli ultimi arrivati, infatti, l’eterna promessa Kean, è bravo ad allargarsi sulla sinistra dove salta Chiriches e infila tra le gambe di Consigli il pallone del definitivo 2-1.: 38’ p.t. Raspadori (S), 45’ p.t. Dybala (J), 43’ s.t. Kean (J): 38’ p.t. Berardi (S), 45’ p.t. Zakaria (J), 43’ s.t. A. Sandro (J)(4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ayhan, Kyriakopoulos; Lopez, Frattesi (41’ s.t. Henrique); Berardi (33’ s.t. Defrel), Raspadori, Traorè (33’ s.t. Djuricic); Scamacca. All. Dionisi(4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani (9’ s.t. Chiellini), Alex Sandro; Bernardeschi (41’ s.t. Miretti), Zakaria, Danilo, Rabiot; Dybala (9’ s.t. Vlahovic), Morata (20’ s.t. Kean). All. Allegri.: Sig. Maresca di Napoli: 45’ p.t. Lopez (S), 4’ s.t. Scamacca (S), 16’ s.t. De Sciglio (J)