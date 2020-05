Giorgiodedica un passaggio del libro “Io, Giorgio”, l’autobiografia uscita ieri, ad Antonio, ex tecnico della, oggi allgli voglio bene e so che l’ha fatto da serio professionista.Dopo di che, resto dell’idea che la Juventus sia più forte dell’Inter, anche se non sempre la squadra più forte vince. Vince quella più costante”.Chiellini parla anche di come Conte ha rivoltato l’Inter una volta arrivato a Milano: “Mi ricordo che alla Juve Reto Ziegler non ha neppure finito il ritiro, Felipe Melo e Amauri sono durati 2 giorni.Rende la sua squadra pronta a qualunque cosa, o sei con lui o sei contro di lui, e se sei contro te ne vai. La forza che sa trasmettere alla squadra è qualcosa di automatico: guardate cosa è successo all’Inter da quando è arrivato lui. Gli sono bastate poche settimane di lavoro in estate, ed ecco che la sua squadra ha iniziato a vincere a ripetizione”.