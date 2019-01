Giorgio Chiellini dovrebbe stare fermo per circa due settimane. Il difensore della Juventus, infortunatosi al polpaccio della gamba destra ieri sera, durante il match contro l'Atalanta in Coppa Italia, si sottoporrà domani mattina a risonanza magnetica. Dall'ambiente bianconero in ogni caso non filtra troppa preoccupazione, motivo per il quale la Juve non acquisterà altri difensori in queste ultime ore di mercato.



EMRE FERMO - Oggi alla Continassa, oltre a Chiellini, non si è allenato anche Emre Can, alle prese con un problema gastrointestinale.



IL CALENDARIO - Ricordiamo che prima del match di andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid (20 febbraio), la Juventus giochetà contro Parma (questo sabato), Sassuolo (10 febbraio) e Frosinone (15 febbraio).