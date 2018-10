Frankie è l'assistente allenatore presso l'università di Harvard. Vi dice qualcosa? Sì, proprio dove Mourinho ha "collocato" Bonucci e Chiellini. “Do ragione a Mou anche se sono milanista”, spiega a La Gazzetta dello Sport: “Mr. Bonucci e Mr. Chiellini dovrebbero davvero tenere un corso ai nostri ragazzi. Sono ufficialmente invitati”.



LE MATERIE - “Cattedre? Ci ho pensato: Chiellini dovrebbe guidare un dottorato medico: il suo naso rotto mille volte è da consegnare alla scienza. Per Bonucci un corso di psicologia: il passaggio Juve-Milan-Juve rischia di causare disturbi della personalità… Scherzi a parte, sono d’accordo con Mou: sono due accademici della difesa. Se potesse vederli da vicino la mia squadra prenderebbe gol”.



DOTTOR CHIELLO - “Di Chiellini apprezzo che abbia portato a casa una laurea”, aggiunge D’Agostino: “E’ una cosa molto comune in Usa, in questo gli atleti italiani dovrebbero prenderci a modello. Ad Harvard il 90% dei calciatori reclutati tramite scouting mette l’università davanti”.