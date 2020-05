Il capitano della Juventus Giorgio Chiellini è stato protagonista di una diretta Instagram con Christian Vieri, nel corso della quale è tornato a parlare delle polemiche scatenatesi dopo l'anticipazione di alcune parti della sua autobiografia. "Ho fatto il libro, mi sono assunto queste responsabilità. Mi andava di lasciare un segno. Ho voluto raccontare me, Giorgio, che si vedesse tanto Giorgio, con i suoi pregi e difetti. Un qualcosa che potesse lasciare quello che sono veramente".



Sulle accuse a Balotelli e Felipe Melo: "Non sono uno che porta rancore, ma scrivere tutto rose e fiori mi sembrava falso e ipocrita. Ho scritto cose che si sapevano già ed erano già stati affrontati, non mi sono nascosto. Mario mi ha sorpreso positivamente, l’ho sempre salutato tranquillamente; mi ha sorpreso questa sua assunzione di responsabilità, magari Mauro ha avuti tanti comportamenti così così da giovane. La vita va avanti, lui è stato molto carino. Sono entrato anche io in altri libri, non mi sono mai offeso. Fa parte del gioco, il tempo è il miglior chiarificatore".