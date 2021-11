Giorgio Chiellini, capitano dell'Italia, ha parlato a Rai Sport prima di lasciare Coverciano per infortunio: "Devo dare forfait per un problema fisico ma cercherò di stare vicino ai miei compagni per questa partita importante che ci aspetta. Ma sono tranquillo e fiducioso, gli stessi sentimenti che ci sta trasmettendo il mister e sono certo che faremo una grande partita e che raggiungeremo la qualificazione al Mondiale".



La Nazionale è in emergenza?

"È un periodo dove tutte le Nazionali lo sono. Abbiamo un carico di lavoro molto importante e tutte le squadre hanno avuto meno tempo per recuperare in estate Abbiamo avuto la stessa situazione un po' tutti, anche la Svizzera. È un aspetto che bisognerà valutare per il calendario dei prossimi anni perché ora è davvero insostenibile per i giocatori che fanno la Champions e le coppe europee o che giocano in Nazionale. Speriamo di essere ascoltati e che si trovi una soluzione che tuteli la salute dei giocatori. Senza i giocatori più importanti lo spettacolo è diverso".



Pensava di poterci essere però contro la Svizzera...

"Sì è vero. Pensavo fosse una cosa più lieve e invece mi sono reso conto che avrò bisogno di qualche giorno in più per recuperare, ma siamo un grande gruppo e il segreto di questo triennio è che cambiando gli addendi il risultato è sempre rimasto lo stesso. Sono tranquillo e faremo una grande partita. Ci sarò solo per stare vicino alla squadra e non per motivi diversi".