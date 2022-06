Intervistato da Rai Sport dopo l'ultima gara con la Nazionale, il difensore ormai ex della Juventus, Giorgio Chiellini ha parlato così del suo futuro e a domanda diretta su un'esperienza in USA a Los Angeles non ha chiuso: "Vediamo, non lo so. Ora torno a Torino, mi faccio un po' di vacanze, e poi passo da Livorno a metà mese. Poi deciderò nelle prossime settimane".