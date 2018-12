Anche bello, bellissimo, magari un pizzico fortunato.. Il paragone con il buon vino è pure riduttivo, la verità è che così fanno i veri campioni. Lui lo è, piaccia o no si sta meritando un posto t: 100 presenze in Nazionale e 485 con la maglia bianconera parlano chiaro, rarissimi i casi di uomini tanto continui per un lasso di tempo così ampio.Perché non commette più quegli errori che una volta lo vedevano protagonista, per troppa irruenza, in area di rigore. L'evoluzione da terzino di spinta a difensore centrale è iniziata nell'anno della serie B, l'addio di Gigi Buffon e Claudio Marchisio lo rende unico superstite di quella esperienza ancora in rosa.Che non va dimenticato, perché forse anche da quella stagione nasce il suo essere capitano autentico,. Sotto la curva Fiesole ad omaggiare Davide Astori nel pre-partita, c. È lui soprattutto l'della Juve che vince sempre e comunque. Dal 2005 in poi, passando per anni bui, rinascendo nell'era Conte e cambiando stagione dopo stagione con la gestione Allegri: lui c'è, sempre e sempre di pi. Dei sette scudetti ormai c'è solo lui oltre ad Andrea Barzagli: detto di Buffon e Marchisio, hanno lasciato anche Lichtsteiner e Asamoah, che di tricolori ne aveva vinti 'solo' sei come il rientrante Bonucci.