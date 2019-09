La rincorsa verso il rientro in campo di Giorgio Chiellini è iniziata. Dopo l’intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, il capitano della Juventus ha iniziato il suo percorso di recupero. Si è fermato durante l’allenamento dello scorso 30 agosto, proprio alla vigilia del big match dello Stadium poi vinto contro il Napoli. Il giorno dopo, munito di tutore a protezione del ginocchio e di un paio di stampelle, era già in panchina a sostenere i suoi compagni di squadra. Stampelle, sorrisi, ringraziamenti al pubblico che ha acclamato il proprio capitano fin dal primo minuto. Esultanze, incoraggiamenti fino alle consolazioni: al triplice fischio ha voluto consolare Kalidou Koulibaly, protagonista dell’autogol che ha deciso la partita all’ultimo secondo. Non un episodio isolato, anzi.







SEMPRE CON LA SQUADRA - Giorgio Chellini, infatti, non sempre, ma molto spesso, sarà in panchina con la sua Juventus, da vero capitano. Come riportato da Tuttosport, quando la Juve giocherà allo Stadium, il difensore livornese ci sarà praticamente sempre. Ma anche in trasferta, soprattutto nei big match, Chiellini vuole esserci. Non c’è ragione per mettere tutto a rischio, per questo il difensore valuterà man mano se sarà possibile seguire la sua Juve anche in trasferta, dalla panchina, purché la cosa non comprometta la tabella di lavoro legata all’iter di riabilitazione. L’infortunio l’ha messo ko, ma Chiellini non ha alcuna intenzione di “mollare” la Juve. Per questo in panchina ci sarà un posto riservato per lui, aspettando il rientro in campo.